Autos in Neuköllner Parkhaus abgebrannt

In einem Parkhaus im Berliner Bezirk Neukölln haben aus noch unbekannter Ursache am Donnerstagabend mehrere Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr konnte nach mehreren Stunden mit nach eigenen Angaben rund 100 Einsatzkräften löschen. Auf allen sechs Etagen des Parkhauses an der Lipschitzallee hätten Autos in Flammen gestanden, hieß es. Wie viele Fahrzeuge genau zerstört oder beschädigt wurden, konnte deren Sprecher zunächst nicht sagen. Das Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

© dpa

