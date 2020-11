1251 neue Corona-Infektionen in Berlin

Die Gesundheitsämter in Berlin haben am Donnerstag (19. November 2020) 1251 neue Corona-Fälle registriert. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 53 314, wobei 32 827 als genesen gelten.

Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich um 21 auf 422, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervorgeht. Zum Vergleich: Vor vier Wochen waren es 245 Todesfälle. Eine der drei Berliner Corona-Ampeln steht weiter auf Rot - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt nunmehr bei 222,1 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - und damit um 10 Prozent höher als vor einer Woche. Der kritische Schwellenwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 50. Am höchsten ist der Wert in Berlin weiter im Bezirk Mitte (339,1) gefolgt von Neukölln (336,4).