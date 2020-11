Corona-Impfung: Rund 400 000 Berliner in erster Phase

Nach Verfügbarkeit eines Impfstoffes sollen in Berlin in einer ersten Phase um die 400 000 Menschen gegen Corona geimpft werden.

Diese Größenordnung nannte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag (17. November 2020) nach einer Senatssitzung. Welche Bevölkerungsgruppen als erste dran seien, stehe noch nicht fest und hänge von den Empfehlungen mehrerer Expertenkommissionen auf Bundesebene ab. Im Fokus seien unter anderem ältere Menschen oder Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflege, so Kalayci.