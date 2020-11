Das Feuer war in einem Imbiss in der Station in Zehlendorf ausgebrochen. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt ins Krankenhaus gebracht. Darunter ist nach Angaben der Polizei der Imbissbesitzer - er wurde lebensgefährlich verletzt. Die Ursache des Feuers war zunächst ungeklärt. Ein technischer Defekt und fahrlässige Brandstiftung seien möglich, hatte ein Sprecher der Polizei am Montag gesagt.