Polizeieinsatz: Geplante Demo von dänischem Rechtsextremen

Ein Großeinsatz der Polizei wegen der angekündigten Kundgebung eines dänischen Rechtsextremisten in Berlin-Neukölln hat sich als Einsatz ohne die angemeldeten Demonstranten herausgestellt. Wie ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag mitteilte, ist niemand der angemeldeten zehn Teilnehmer erschienen. Auch der Versammlungsanmelder sei nicht vor Ort gewesen und habe sich nicht gemeldet. Auf der anderen Seite seien rund 300 Gegendemonstranten zur Sonnenallee gekommen. Die Stimmung sei friedlich und ruhig gewesen.

Nach Medienberichten und dpa-Informationen hatte der islamfeindliche dänische Politiker Rasmus Paludan zu der Kundgebung aufgerufen. Nach Angaben dänischer Medien wurde er am Mittwoch in Paris von der Polizei festgenommen. Der Gründer und Vorsitzende der Kleinpartei Stram Kurs (Strammer Kurs) provoziert auf seinen Kundgebungen immer wieder mit dem Verbrennen des Korans - eine ähnliche Aktion hatte er auch vor dem Triumphbogen in Paris geplant.