Matz: In Kürze genügend Corona-Schnelltests für wichtige Bereiche

Nach einem Beschluss des Abgeordnetenhauses zum Einsatz von Corona-Schnelltests wird in Berlin damit gerechnet, dass der Bedarf in kritischen Bereichen bald gedeckt werden kann.

Man gehe davon aus, «dass wir jetzt in Kürze genügend Schnelltests verfügbar haben, um all das tun zu können, was wir in den Prioritäten festgelegt haben», sagte Staatssekretär Martin Matz (SPD) am Montag (9. November 2020) im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Höchste Priorität bei der Ausstattung mit den Tests haben demnach die stationäre Pflege und die Obdachlosenhilfe, in weiteren Abstufungen folgen dann unter anderem Krankenhäuser, ambulante Pflege, Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD), Arztpraxen, Feuerwehr und Polizei.