Traditioneller Hallenfußball-Drumbo-Cup fällt aus

Der traditionelle Drumbo Cup, Deutschlands größtes Hallenfußballturnier für Grundschulen, muss erstmals in der Geschichte ausfallen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat die Turnierleitung am Freitag mitgeteilt, dass die 47. Auflage in der Saison 2020/21 nicht stattfinden kann.

