Berliner SPD will Landesparteitag Ende November nachholen

Die Berliner SPD will ihren bereits zweimal verschobenen Landesparteitag Ende November nachholen. Das teilte der SPD-Landesverband am Donnerstag mit. Er soll voraussichtlich vom 27. bis 29. November stattfinden, aber nicht als klassischer Präsenzparteitag. Debatten, Aussprachen und inhaltliche Beschlüsse seien digital geplant, gewählt werde bei dezentralen Urnenwahlen. Dabei sind maximal vier bis fünf Wahlgänge vorgesehen. Falls weitere Wahlgänge erforderlich sein sollten, werde auf Briefwahl zurückgegriffen.

Auf ihrem Landesparteitag will die SPD Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh als neue Doppelspitze wählen, nachdem der bisherige Landesvorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, angekündigt hatte, nicht mehr zu kandidieren. Giffey ist inzwischen bereits als kooptiertes Mitglied in den geschäftsführenden SPD-Landesvorstand aufgenommen worden. Müller will 2021 für die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf bei der Bundestagswahl antreten.