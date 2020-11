Erzbischof Koch: Kleine Gottesdienste in Weihnachtszeit

Die Katholische Kirche im Erzbistum Berlin setzt für die Advents- und Weihnachtszeit eher auf kleine Gottesdienste als auf große Feiern in den Gotteshäusern.

Die Kirche plane möglichst viele dezentrale, kleinere Gottesdienste und solche mit kurzen Wegen für die Gläubigen, sagte Erzbischof Heiner Koch am Dienstag (03. November 2020) nach einem Treffen mit dem Senat. Auch Gottesdienste im Freien, die dann deutlich kürzer als üblich sind, gehörten zum Konzept.

Alle Planungen würden abhängig vom Infektionsgeschehen verfolgt, so Koch. «Ich gehe davon aus, dass viele Regeln aus dem November auch im Dezember gelten.» Er sei dankbar und froh, dass Gottesdienste auch während des Teil-Lockdowns im November weiter stattfinden könnten und sich die Gläubigen an die strengen Regeln dabei hielten. Sorge mache er sich um Krankenhäuser und Pflegeheime, von denen etliche kirchliche Träger haben, und die Besuchsmöglichkeiten dort. Hier hoffe er auf «gute Lösungen», so Koch.