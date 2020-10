Corona-Infektionen: Mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

In Berlin wächst der Anteil der Corona-Patienten auf Intensivstationen.

1131 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag

Binnen eines Tages hat die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag in Berlin 1131 neue Corona-Infektionen registriert, 30 weniger als am Vortag. Damit lag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 155,6 wie die Senatsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Am Tag zuvor waren es 144,3.