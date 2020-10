Linke-Vorsitzende Schubert kritisiert Corona-Krise-Vorgehen

Der Tageszeitung «taz» (29. Oktober 2020) sagte sie: «Für mich ist völlig offen, ob eine Kontaktbeschränkung, wie sie jetzt geplant wird, die Infektionszahlen senken kann.» Am Mittwochnachmittag berieten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz über weitere massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens - ab 2. November bis zum Monatsende. Unter anderem soll der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet werden. Gastronomiebetriebe, Theater , Opern, Konzerthäuser und Sportstätten sollen geschlossen bleiben und touristische Übernachtungen verboten werden.