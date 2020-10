Christmas Garden und Weihnachten im Tierpark abgesagt

Dies verkündete der Veranstalter am Donnerstag (29. Oktober 2020) mit Verweis auf die jüngste Entwicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland. Beide Veranstaltungen gehören fest zur Berliner Weihnachtszeit und lockten in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher in den Botanischen Garten und Tierpark . Bereits erworbene Tickets bleiben laut Angaben des Veranstalters für das kommende Jahr gültig.