Zeitumstellung am Sonntag: Beratung im «Schlafbus»

Der Schlafforscher Ingo Fietze wird am Sonntag von 12 bis 15 Uhr in dem mobilen Sprechzimmer am Berliner Fernsehturm alle Fragen rund um das gesunde und gestörte Schlafen für Groß und Klein beantworten, teilte die Stiftung mit. Unterstützung bekomme er dabei unter anderem von Teams des Schlafzentrums der Berliner Charité und der Schlafakademie Berlin.