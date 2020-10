Warnstreiks in den Berliner Krankenhäusern am Montag und Dienstag

Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Beginn der Woche zu weiteren Warnstreiks in Berlin auf.

Die Streiks betreffen diesmal die landeseigenen Krankenhäuser, wie Verdi am Sonntag (18. Oktober 2020) mit Verweis auf ein «unzureichendes Angebot der Arbeitgeberseite» mitteilte. Bereits am Montag (19. Oktober) soll mit der Frühschicht bei Vivantes und der Charité ein zweitägiger Streik beginnen, der am Dienstag zum Ende der Spätschicht beendet werde.