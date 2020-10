Corona-Neuinfektionen steigen weiter: 7-Tage Inzidenz von 83,2

Die Corona-Neuinfektionen in Berlin steigen weiter stark an. Am Freitag (16. Oktober 2020) wurden 676 weitere Fälle verzeichnet - nach 551 Neuinfektionen am Vortag. Das geht aus dem neuen Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervor.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle liegt nun bei 20 763. 15 708 (+317) der Betroffenen gelten als genesen. 239 Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19 (+1).

Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wuchs den Angaben zufolge auf 83,2. Damit liegt Berlin weiter deutlich über dem kritischen Schwellenwert von 50. Heraus sticht weiter Neukölln mit 170,3. Mittlerweile liegt der Wert aber auch in Mitte (133,5), Friedrichshain-Kreuzberg (110,9) und Tempelhof-Schöneberg (105,4) über 100. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten beträgt 4,8 Prozent.

