Berlin plant keine generelle Maskenpflicht im Unterricht

Berlin plant trotz steigender Corona-Infektionszahlen vorerst keine Ausweitung der Maskenpflicht in den allgemeinbildenden Schulen auf den Unterricht.

Das sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Freitag (16. Oktober 2020), nachdem Baden-Württemberg einen solchen Schritt für alle weiterführenden Schulen angekündigt hatte. Allein für Berliner Berufsschüler in dualer Ausbildung werde nach den Herbstferien ab übernächste Woche eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht gelten.

Für die allgemeinbildenden Schulen setzt die Bildungsverwaltung den Angaben zufolge auf einen kürzlich angekündigten Stufenplan: Je nach Zahl der Infektionen wird für jede Schule eine von vier Stufen festgelegt. Das kann dann an einzelnen Schulen etwa strengere Hygienevorkehrungen bis hin zu einer Maskenpflicht im Unterricht nach sich ziehen, Einschränkungen für gemischte Lerngruppen oder eine Kombination von Schul- und Heimunterricht. Für jede Schule sollen die Behörden einmal pro Woche individuell prüfen und entscheiden. Dieses Verfahren tritt am 29. Oktober in Kraft.