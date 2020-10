Gesundheitssenatorin für Ausweitung der Maskenpflicht

Kalayci kündigte an, die Maßnahme bei der Senatssitzung am kommenden Dienstag (20. Oktober 2020) vorzuschlagen. Eine Liste mit Orten, die für eine Maskenpflicht in Frage kommen, könne man im Fall eines Beschlusses mit den Bezirken erstellen. Die Senatorin nannte als Beispiel etwa die Schloßstraße in Steglitz , wo sich ältere Menschen und Familien drängten. Eine Maskenpflicht gilt in Berlin unter anderem schon in Bussen und Bahnen, beim Einkaufen sowie in Büros - ausgenommen am eigenen Schreibtisch.