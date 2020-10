Verstärkung für Gesundheitsämter angekündigt

In der Berliner Verwaltung wird das Personal zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgestockt.

«Die Bezirke und das Land werden sicherlich noch in diesem Jahr, das heißt in den nächsten Wochen, eine mittlere dreistellige Zahl an Personen einstellen», sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Ein Großteil davon werde in den stark belasteten Gesundheitsämtern gebraucht.