503 Corona-Neuinfektionen: Knapp 65 000 Tests in vergangener Woche

In Berlin gab es weitere 503 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Mittwoch (14. Oktober 2020) hervor.

Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Am Dienstag war mit 706 Neuinfektionen der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie im Frühjahr gemeldet worden. Berlin steht damit kurz davor, die Marke von 20 000 Infektionen zu überschreiten: Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun bei 19 536, davon gelten 15 126 als genesen. 236 Menschen starben in Zusammenhang mit einer Infektion.

Knapp 65 000 Tests in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche seien in Berlin 64 991 Tests durchgeführt worden, teilte die Gesundheitsverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Die Positivrate beträgt aktuell 4,1 Prozent.» Bundesweit lag der Anteil der positiven Tests nach Daten des Robert Koch-Instituts in den Kalenderwochen 38 bis 40 bei unter zwei Prozent, zuvor längere Zeit bei unter einem Prozent. Der Wert für die vergangene Woche war beim RKI zunächst noch nicht veröffentlicht.