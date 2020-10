Rammstein zurück im Studio: Aufnahmen in Frankreich

Rammstein ist zurück im Studio. Gut ein Jahr nach Veröffentlichung des jüngsten Albums und nach der coronabedingten Verschiebung der aktuellen Stadion-Tour in diesem Jahr hat sich die Berliner Metal-Band um Sänger Till Lindemann im Studio «La Fabrique» im französischen Saint-Rémy-de-Provence eingemietet.

Auf dem Instagram-Account postete Deutschlands international erfolgreichste Band am Mittwoch ein Bild der Musiker bei der Arbeit. Dazu heißt es im Kommentar: «Leider keine Tour dieses Jahr - aber es ist klasse, zurück im Studio zu sein» («Sadly no tour this year - but it's great to be back in the studio!»). Ein Gitarrist Paul Landers zugeschriebenes Video zeigt zudem einen Gang durch die Studioräume und Schlagzeuger Christoph Schneider, der sein Instrument spielt.