Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg gegen Bundeswehr-Hilfe

Nach dem kommunalen Parlament hat nun auch das Bezirksamt deutlich gemacht, dass bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg keine Bundeswehr-Soldaten helfen sollen.

«Das Bezirksamt setzt in der Kontaktnachverfolgung auf mittelfristigen Personalaufwuchs statt auf kurzfristige externe Unterstützung», teilte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) am Mittwoch (07. Oktober 2020) mit. Das Gesundheitsamt habe in den vergangenen Monaten bereits 17 Personen für ein Jahr befristet eingestellt, weitere 4 folgten in den nächsten Wochen. Hinzu kämen 25 Honorarkräfte und 2 Mitarbeiter des Robert Koch Instituts. «Damit kann das Gesundheitsamt bei den aktuell vorliegenden Infektionszahlen tagesaktuell reagieren und umgehend Kontakt zu den positiv Getesteten aufnehmen und deren Kontakte nachverfolgen», sagte Herrmann.