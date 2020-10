Berliner Senat verschärft Kontaktbeschränkungen

Wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionen gelten in Berlin bald strengere Kontaktverbote für drinnen und draußen. Das beschloss der Senat am Dienstag (06. Oktober 2020).

Im Freien dürfen sich von 23 Uhr bis 06 Uhr nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten versammeln, wie der Senat weiter beschloss. An privaten Feiern in geschlossenen Räumen dürfen nur noch maximal 10 statt bisher 25 Personen teilnehmen.

Maskenpflicht in Bürogebäuden seit wenigen Tagen in Kraft

Erst seit vergangenem Samstag gelten in Berlin neue Beschränkungen, die der Senat in der Vorwoche beschlossen hatte: Private Feiern im Freien mit mehr als 50 Teilnehmern sind seitdem verboten. In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Neu ist auch eine Maskenpflicht in Bürogebäuden.