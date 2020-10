Dirk Zöllner: Lebe mit fast 60 noch wie ein Student

Der Sänger Dirk Zöllner (58) hat einen turbulenteren Familien-Alltag als viele seiner Altersgenossen. «Mit meinen fast 60 Jahren lebe ich immer noch wie ein Student. Antiautoritär, in Kommune mit Freundin und Kindern», schreibt er in seinem dritten Buch «Herzkasper», und: «Mir ist klar, dass die meisten Menschen nicht so turbulent leben wollen, ich habe Verständnis für konservative Sicherheitsbedürfnisse.»

© dpa

Zöllner hat vier Kinder von vier verschiedenen Frauen und lebt in Berlin-Köpenick. «Ich träume doch davon, irgendwann nur noch mit meinen Kindern auf der Bühne zu stehen», schreibt der Musiker. «So'n bisschen nach Vorbild der Familie Kelly. Der Zirkus Zöllner!»