Müller: Berliner Corona-Ampelsystem wird Vorbild für andere Länder

Die Berliner Corona-Ampel soll nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) Vorbild für andere Bundesländer werden.

«Was mich besonders gefreut hat, dass alle gesagt haben, wir brauchen ein Warnsystem - und zwar so wie das in Berlin oder ähnlich wie in Berlin», sagte Müller am Dienstagabend (29. September 2020) zu der Videoschalte der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag. «Wir haben das schon vor einem Vierteljahr eingerichtet», sagte Müller. «Jetzt orientieren sich daran viele oder alle und werden etwas Ähnliches beschließen.» Auch Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) kam nach der abendlichen Sondersitzung des Senats auf das Thema zu sprechen: «Die Berliner Ampel ist super», sagte er. «Schön, dass die anderen Bundesländer da jetzt nachziehen.»