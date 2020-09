Illegale Tanzparty: Gastronom muss 5000 Euro zahlen

Aber: «Wir haben das Problem, dass nur fünf Prozent der verhängten Bußgelder bis jetzt von den Ordnungsämtern vollstreckt wurden.» Nur in fünf von 100 Fällen, in denen die Polizei Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt habe, würden die Ordnungsämter der Berliner Bezirke also tätig. «Da ist noch Luft nach oben.» Ein Bußgeldverfahren dauert laut dem Bezirk Mitte länger, weil dem Betroffenen die Möglichkeit gegeben wird, Stellung zu nehmen. Diese Anhörung sei mit einer entsprechenden Frist versehen, weshalb der Bescheid erst verzögert rechtskräftig werde.