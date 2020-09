199 neue Corona-Fälle: Ampel zeigt wieder zweimal Grün

Das Berliner Corona-Warnsystem aus drei Ampeln zeigt wieder zweimal Grün. Der Reproduktionswert für die vergangenen vier Tage sank am Mittwoch (23. September 2020) auf 0,94 - so viele Menschen steckt ein Corona-Infizierter durchschnittlich an.

Informationen zum Coronavirus: Statistik Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Auch bei der Auslastung der Intensivbetten liegt Berlin im grünen Bereich. Die Zahl der Neuinfektionen gab aber noch keinen Anlass zur Entwarnung: Pro Hunderttausend Einwohner infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen 26,1 Menschen. Am Mittwoch wurden 199 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Corona-Fälle auf 13 572. Knapp 12 000 Betroffene gelten als genesen, die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 228.

