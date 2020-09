Fahrraddemos und Protestmarsch: Klimaschutzaktionen am Freitag

Bereits am Freitag sind im Rahmen des nächsten globalen Klimastreiks von Aachen über Berlin bis Zwickau mehr als 400 Demonstrationen geplant, wie Fridays for Future am 23. September 2020 in Berlin mitteilte. Weltweit seien es gut 2500. In Berlin gibt es unter anderem eine Mahnwache um 11 Uhr am Brandenburger Tor und zeitgleich zwei Fahrraddemos ab dem Potsdamer Platz und dem Washingtonplatz am Hauptbahnhof, wie Quang Paasch, Sprecher von Fridays for Future, sagte. Die Teilnehmer der beiden Fahrraddemonstrationen sollen anschließend ebenfalls am Brandenburger Tor eintreffen.