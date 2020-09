Anerkennungspreis für Charlottenburger Sekundarschule

Berlin hat es beim Deutschen Schulpreis nicht unter die ersten Plätze geschafft, die Friedensburg-Sekundarschule in Charlottenburg hat aber einen Anerkennungspreis in Höhe von 5000 Euro bekommen. Die Integrierte Sekundarschule, die auch Staatliche Europaschule Berlin ist, war in der Endrunde von deutschlandweit 15 Schulen.

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gratulierte am 23. September 2020: «Als einzige Schule im Osten Deutschlands ist die Friedensburg-Sekundarschule beim Deutschen Schulpreis 2020 in die finale Runde gekommen und hat einen Preis erhalten», teilte Scheeres mit. «Das hat die Schule auch redlich verdient.»

Dort gelinge, was ein wichtiges Ziel von Schule sein soll, stellte Scheeres fest: «Möglichst alle Schülerinnen und Schüler zu einem Abschluss zu bringen und direkte Anschlüsse zu organisieren.» Die Schule ist nach Angaben der Bildungsverwaltung zum Beispiel für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler und für ihr Angebot «Berufsorientierte Projekte» gewürdigt worden.

Den von der Robert Bosch Stiftung sowie der Heidehof Stiftung vergebenen und mit 100 000 Euro dotierte Deutschen Schulpreis 2020 gewann die Otfried-Preußler-Schule in Hannover. Fünf weitere Preise in Höhe von je 25 000 Euro gingen an Schulen in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab den Hauptpreisträger am Mittwoch online auf dem Deutschen Schulportal bekannt.

Alle neun weiteren nominierten Schulen erhalten Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 5000 Euro. Darüber hinaus profitieren sie den Angaben zufolge vom Schulentwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises und nehmen unter anderem an Seminaren und Vernetzungsangeboten teil.