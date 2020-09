Demonstrationen: Mehrere Tausend Menschen auf den Straßen

In der Hauptstadt haben am Wochenende mehrere Tausend Menschen für ihre Forderungen demonstriert. Die Polizei war mit Hunderten Beamten im Einsatz, um die Aufzüge zu verschiedenen Themenbereichen zu sichern. Der Autoverkehr war vorübergehend erheblich eingeschränkt.

Bei einer Gegendemonstration zum sogenannten «Marsch für das Leben» kam es am Samstag zu Rangeleien. 19 Demonstranten wurden festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus dem Zug der knapp 1 000 Gegendemonstranten wurde demnach immer wieder versucht, den parallel laufenden Aufzug von etwa 2 000 Abtreibungsgegnern am Brandenburger Tor zu stören. Die Gegendemonstranten wollten nach eigenen Angaben für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und bunte Lebensentwürfe eintreten.