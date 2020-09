Senatskanzlei weist Kritik zurück: Berlins neue Kampagne

Die Berliner Senatskanzlei hat Kritik an der neuen Berliner Markenkampagne zurückgewiesen. Für Irritationen hat weniger der neue zentrale Slogan «Wir sind ein Berlin» gesorgt.

Es geht um die Formulierung «Vom Ich zum Wir», die in der Markenkampagne nicht prominent zu sehen ist, aber an einzelnen Stellen auf Senats-Websites auftaucht und manchen an DDR-Propaganda erinnert. Senatssprecherin Melanie Reinsch verteidigte die Wortwahl: «Daran können wir nichts Verwerfliches erkennen, so dass hier nichts geändert oder gestrichen werden muss», teilte sie am 18. September 2020 mit.