Lederer sieht weiter Bedarf für Kulturhilfen in Corona-Krise

Berlins Kultursenator Klaus Lederer rechnet angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie mit weiterem Finanzbedarf zur Unterstützung der Kulturszene.

«Wir sind lange nicht am Ende», sagte der Linke-Politiker am Donnerstag (17. September 2020) im Rahmen einer Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses. «Es wird auch im Jahr 2021 nicht ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel gehen.» Kunst und Kultur prägen aus Sicht Lederers «das Lebensgefühl unserer Stadt». Für den Kulturbereich seien die Einschränkungen hart gewesen. «Wirtschaftlich hat die Pandemie die Kultur so stark getroffen wie nur wenige andere Bereiche der Gesellschaft.» Diese Belastungsprobe sei eine schwere Last für die Kulturlandschaft der Stadt.