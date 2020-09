Zahl der Corona-Infektionen in Berlin steigt um 139

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist am Donnerstag (10. September 2020) deutlich um 139 Fälle gestiegen. Am Tag davor waren es 72 neue Fälle - rund halb so viele.

Damit wurden berlinweit 12 089 mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierte registriert, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte. Davon gelten 11 012 als wieder genesen. Den Angaben zufolge sind 226 Berlinerinnen und Berliner seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Diese Zahl ist seit mehr als zwei Wochen unverändert. Nach wie vor zeigen alle drei Indikatoren der vom Berliner Senat beschlossenen Corona-Ampel auf Grün. Der R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, liegt bei 0,70 und damit deutlich unter der kritischen Schwelle. Auch die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche sowie die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sind aktuell im grünen Bereich.

