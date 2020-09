«Demokratietag»: Dutzende Veranstaltungen in Berlin

Mit einem «Demokratietag» am 15. September wollen verschiedene Berliner Initiativen mehr Menschen dafür begeistern, sich in die Gesellschaft einzubringen.

An dem erstmals veranstalteten Aktionstag selbst sowie den Tagen davor und danach sind in allen Bezirken mehrere Dutzend Veranstaltungen geplant - wegen der Corona-Pandemie teils online. Dazu gehören Workshops und Diskussionen, eine Lesung über Instagram, ein «antikolonialer Stadtrundgang» oder Mitmachaktionen in der Nachbarschaft, wie der Migrationsrat und die Initiative offene Gesellschaft am 09. September 2020 mitteilten.