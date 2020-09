Antisemitismusbeauftragter für Bannmeile am Reichstag

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat sich nach der Besetzung der Reichstagstreppe für eine Bannmeile mit generellem Demonstrationsverbot um den Bundestag ausgesprochen. «Ich halte dies für sinnvoll», sagte er der «Welt am Sonntag» auf eine entsprechende Frage. «Und das hat auch nichts damit zu tun, der Bundestag würde sich verbarrikadieren. Hier geht es um die Achtung der wichtigsten demokratischen Institution.» Diese solle auch geschützt werden, wenn das Parlament keine Sitzungswoche hat. «Das gebietet der Respekt vor der Institution.»

Am letzten August-Wochenende hatten am Rande von Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen etwa 300 bis 400 Demonstranten Absperrgitter am Reichstagsgebäude überrannt und sich lautstark vor dem verglasten Besuchereingang aufgebaut. Dabei wurden vor dem Sitz des Bundestags auch schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt. Die Polizei drängte die Menschen schließlich auch mit Hilfe von Pfefferspray zurück. An der Aktion waren unter anderem sogenannte Reichsbürger, die den deutschen Staat und seine Institutionen ablehnen, sowie Rechtsradikale beteiligt. Der Vorfall erregte über Parteigrenzen hinweg Empörung.