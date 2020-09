FDP fordert Aufhebung des Heizpilzverbots in Berlin

Ob Heizpilze die richtige Antwort auf die Fragen sind, die sich Gastronomen angesichts der bevorstehenden Herbst- und Winterzeit stellen, ist umstritten. Widerstand gibt es in Berlin vor allem von Grünen-Bezirkspolitikern , wie die «Berliner Morgenpost» am 03. September 2020 berichtete. Wegen des Klimaschutzes lehnten die Bezirksbürgermeister von Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, Stephan von Dassel und Monika Herrmann die mit Gas betriebenen, Wärme spendenden Heizpilze ab. Jedes Gramm Kohlenstoffdioxid «bringt uns näher an den Rand der Katastrophe», wurde Herrmann zitiert. In Berlin sind die Bezirke für das Heizpilzverbot zuständig.