Innensenator Geisel: Demokraten müssen lauter werden

Der Berliner Innensenator steht in der Kritik, weil am Rande eines Protests Zehntausender Demonstranten gegen die Corona-Politik am Samstag eine Gruppe die Absperrgitter am Reichstagsgebäude , in dem der Bundestag sitzt, überwunden hatte. Anschließend war sie die Treppen zum Eingang hochgestürmt. Dabei waren schwarz-weiß-rote Reichsflaggen zu sehen, die etwa von sogenannten Reichsbürgern verwendet werden, aber auch andere Fahnen. Polizisten drängten die Demonstranten nach kurzer Zeit zurück.