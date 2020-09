Geisel: Vorgänge vor Reichstag bei Corona-Demo «beschämend»

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat die Besetzung der Treppe des Reichstags durch Gegner der staatlichen Corona-Politik am Samstag als beschämenden Vorgang bezeichnet.

«Das darf nicht wieder passieren», sagte der SPD-Politiker am 31. August 2020 in der RBB-«Abendschau». «Wir müssen das für die Zukunft ausschließen.» Die Polizei habe bei den Protesten gegen die Corona-Politik am gesamten Wochenende in Berlin einen «hervorragenden» Job gemacht. «Der Bundestag war nie ohne Schutz und die Situation war ganz schnell beseitigt. Aber natürlich muss man das einsatztaktisch auswerten.»