Kühnert warnt vor Aufmerksamkeit für Rechtsextreme

Nach der Erstürmung der Reichstagstreppe durch Demonstranten warnt Juso-Chef Kevin Kühnert vor zu viel Aufmerksamkeit für rechtsextreme Demonstranten.

«Wir sollten nicht den gleichen Fehler machen, den wir in der Vergangenheit schon bei Pegida und anderen gemacht haben, dass man sich immer nur denen zuwendet, die am lautesten schreien», sagte der Politiker am 31. August 2020 in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv. «Mit Nazis spielt man nicht.» Er forderte stattdessen, dass Sicherheitsbehörden sich noch stärker mit dem Problem des Rechtsextremismus beschäftigten.