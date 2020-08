Berliner Polizeipräsidentin ruft zu Gewaltfreiheit auf

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat angesichts des aufgeheizten Streits um das Verbot der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik zu Gewaltfreiheit aufgerufen.

«Handeln Sie bitte verantwortungsbewusst und vernünftig. Es gibt nichts, was Gewalt legitimieren kann», sagte sie am Freitag in Berlin und sprach von «im Internet propagierten Gewaltaufrufen». Die Polizei Berlin rede grundsätzlich mit allen, die gesprächsbereit seien. «Wir sind insgesamt gut vorbereitet», sagte Slowik. Unabhängig vom Verbot und erwarteten Gerichtsurteilen zu der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik am 28. August 2020 in Berlin rufen die Veranstalter weiterhin auf vielen Kanälen zur Teilnahme auf. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte zuvor gesagt, es gebe erhebliche Gewaltandrohungen.