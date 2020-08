Evangelische Kirche begrüßt Urteil gegen Kopftuchverbot

Die evangelische Kirche hat das Urteil des Bundesarbeitsgerichts gegen das Berliner Kopftuchverbot für Lehrerinnen positiv aufgenommen.

«Wer eine tolerante und plurale Gesellschaft möchte, sollte nicht auf das Verbot religiöser Symbole setzen», forderte Jörg Antoine, Präsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, am 28. August 2020. «Wir kommen weiter, wenn wir lernen, mit Unterschiedlichkeiten zu leben.» Das sollte seiner Ansicht nach bereits in der Schule anfangen. Es werde Zeit, dass Berlin die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dazu bereits 2015 getroffen habe, akzeptiere.