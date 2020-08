Spandau als Nummer 1 ins Halbfinale: 12:10 gegen Hannover

Spandau 04 hat die Rückkehr nach langer coronabedingter Wettkampfpause erfolgreich bestanden. Der Wasserball-Rekordmeister setzte sich am Dienstagabend in eigener Halle im Entscheidungsspiel um Setzplatz 1 für das Meisterschaftshalbfinale mit 12:10 (3:2,4:2,4:3,1:3) gegen Waspo 98 Hannover durch.

Damit treffen die Berliner in der Vorschlussrunde am kommenden Wochenende auf den OSC Potsdam, der sich als Zweiter eines Viererturniers für das Halbfinale qualifiziert hatte. Turniersieger White Sharks Hannover spielt am Freitag und Sonntag gegen Waspo 98 Hannover.