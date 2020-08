Corona-Fälle an 37 Schulen: Amtsarzt unbesorgt

In Reinickendorf habe es in der ersten Woche nach den Ferien an einem Tag an sieben Schulen Corona-Fälle gegeben. «Die Kinder gehen natürlich nach Hause, aber damit ist der Fall erledigt», sagte der Amtsarzt. «Ich mache mir keine Sorgen. Die Schulen sind kein unsicherer Ort für Kinder.» Bislang habe es an Berliner Schulen noch keinen nachgewiesenen Infektionsfall gegeben - alle Lehrer oder Schüler hätten sich anderswo angesteckt. Die Infizierten an den 37 Schulen seien außerdem Einzelfälle.