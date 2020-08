Senator zu Rigaer Straße: Verschlossene Türen ein Problem

Im Streit um einen Angriff von Linksextremisten vor einem teilweise besetzten Haus in Friedrichshain hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) versucht, die Zurückhaltung der Polizei zu rechtfertigen.

«Das wirklich Schwierige ist, dass bei verschlossenen Türen nicht mehr feststellbar ist, in welche Wohnung die Täter flüchteten», sagte Geisel am Montag (17. August 2020) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Für die Durchsuchung einiger oder vieler Wohnungen brauche man aber einen Beschluss eines Richters.

Am 13. Juli waren ein Hausverwalter und ein Rechtsanwalt laut Polizei von einer Gruppe Vermummter getreten, geschlagen und mit Reizgas besprüht worden, als sie in das Haus wollten. Alarmierte Polizisten wurden ebenfalls angegriffen. Die Polizei konnte die Täter nicht zurück ins Haus verfolgen, weil es mit einer Stahltür verbarrikadiert war. Bei der Überprüfung der Tür wurden die Polizisten durch einen Sichtschlitz mit einem Feuerlöscher besprüht. Die CDU wollte die beiden Männer am Montagvormittag im Aussschuss anhören, das aber lehnten SPD, Linke und Grüne ab.