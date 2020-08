Giffey: Schulschließungen sind nur das letzte Mittel

Schulschließungen dürfen nach den Worten von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in der Corona-Pandemie nur das letzte Mittel sein.

«Das ist für Eltern, Lehrer und Schüler keine leichte Situation, die wir unter allen Umständen verhindern wollen», sagte Giffey am Donnerstag (13. August 2020) nach einem Besuch der Berliner Polizeiakademie. «Deshalb ist es auch notwendig, dass in den Schulen, in den Kitas die Hygienemaßnahmen entsprechend erfolgen, dass das regelmäßige Lüften eingehalten wird, dass Infektionsketten sehr schnell verfolgt werden», so die SPD-Politikerin.