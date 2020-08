Elternvertreter: Diskussion um Maskenpflicht im Unterricht

Nach den ersten Coronafällen an Berliner Schulen im neuen Schuljahr fordern Elternvertreter eine erneute Diskussion um die Maskenpflicht im Unterricht. «Natürlich war damit zu rechnen, dass es Infektionsfälle geben wird und dass Schulen zumindest zum Teil schließen müssen», sagte Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses, am Donnerstag.

In Berlin hat es wenige Tage nach Beginn des neuen Schuljahres nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung an acht Schulen Corona-Fälle gegeben, eine Schule ist vorsorglich am Donnerstag geschlossen worden. Die Bildungsverwaltung betont, bisher seien noch keine Infektionen innerhalb der Schulen bekannt geworden. Da zwischen Ansteckung und dem ersten Auftreten von Symptomen rund 14 Tage lägen, müsse der Infektionszeitpunkt noch in den Sommerferien gewesen sein.