Umweltaktivisten besetzen Heizkraftwerk in Berlin-Moabit

Umweltaktivisten haben das Heizkraftwerk in Berlin-Moabit besetzt, um so für einen schnelleren Kohleausstieg zu demonstrieren. Mehrere Aktivisten befanden sich auf den Türmen des Kraftwerks, wie ein dpa-Reporter am Samstagmorgen vor Ort berichtete. Außerdem hatten sie ein Transparent mit der Aufschrift «Wer uns räumt, ist für Kohle!» entrollt. Die Berliner Polizei bestätigte einen Einsatz. Rund 20 Personen seien auf das Kraftwerksgelände eingedrungen, sagte ein Sprecher. Die Polizei sei vor Ort und verschaffe sich einen Überblick.

Mit ihrer Aktion fordern die Umweltaktivisten unter anderem einen schnelleren Kohleausstieg sowie «ein Ende des fossilen Kapitalismus», wie die Aktionsgruppe «Direkte Aktion Berlin» mitteilte.

Im 1900 erbauten Heizkraftwerk Moabit wird Steinkohle und seit 2013 auch Biomasse verfeuert. Betreiber des Kraftwerks am Friedrich-Krause-Ufer ist der schwedische Energiekonzern Vattenfall.

