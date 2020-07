GEW sieht schwarz für den Schulstart nach den Ferien

Die Berliner GEW geht davon aus, dass zum Beginn des neuen Schuljahres in eineinhalb Wochen weiter Lehrermangel herrscht. Das Problem ist nicht neu.

In diesem Sommer kommt hinzu, dass Lehrkräfte, die während der Corona-Krise wegen ihrer Vorerkrankungen zur Risikogruppe zählen, nicht vor der Klasse unterrichten werden. «Die fehlen natürlich», sagte Dieter Haase aus dem Vorstand der Berliner GEW am Mittwoch (29. Juli 2020) der dpa. «Ich gehe davon aus, dass mindestens 15 Prozent der Lehrkräfte dazu gehören.» Insgesamt sei die Situation so schwierig wie seit Jahren nicht mehr. «Wir haben die Talsohle erreicht», sagte Haase. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» über die Personalsituation an den Berliner Schulen berichtet.