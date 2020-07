CNN: Schlachtensee einer der besten Bademöglichkeiten der Welt

Der tiefe, von Bäumen umrahmte See, an dem Eichhörnchen zu Hause seien, sei perfekt für einen Abstecher in die Natur ohne lange Anfahrtswege. Neben dem Berliner Schlachtensee empfiehlt der Autor unter anderem Flussschwimmen im Aare in der Schweizer Hauptstadt Bern und im Akigawa-Fluss in Japan, Planschen am südlichen Ende der Dublin Bay in Irland, im Hafenbad von Aarhus in Dänemark, im Dalebrook Tidal Pool in Kapstadt oder im Bohinj-See in Slowenien.