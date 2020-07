Czaja fordert neue Lösungen für «Marktplatz» Berlin

Angesichts der drohenden Schließung von Galeria- Karstadt-Kaufhof-Filialen und wirtschaftlichen Problemen vieler Einzelhändler wegen Corona fordert Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja eine Debatte über eine Neubelebung städtischer Räume.

Der Niedergang von Galeria-Karstadt-Kaufhof werde «Narben in unseren Innenstädten hinterlassen». «Wir müssen uns die Frage stellen: Wie wollen wir unsere Innenstädte attraktiv halten, wie wollen wir sie für die nächsten Jahrzehnte entwickeln in Berlin», sagte Czaja. «Und das in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien rückläufig ist, in der wir sehen, dass der stationäre Handel auch durch den Online-Handel ins Hintertreffen geraten ist. Dies hat sich durch Corona nun nochmals deutlich verstärkt.»