Saisonstart im Amateur-Fußball am 21. August

In den Berliner Amateur-Fußball-Ligen wird der Spielbetrieb nach der Corona-Zwangspause ab dem 21. August wieder aufgenommen.

Wie der Berliner Fußball-Verband (BFV) am 22. Juli 2020 mitteilte, soll der Saison-Auftakt im Herrenbereich zunächst in der Berlin-Liga erfolgen. Die weiteren Spielklassen starten erst eine Woche später, hieß es in einer Mitteilung. Zudem sind ab dem 21. August auch wieder Zuschauer bei Fußballspielen erlaubt. Enden soll die Saison am Wochenende vom 12. bis 13. Juni 2021, wie aus dem ebenfalls veröffentlichten Rahmenterminplan hervorgeht.